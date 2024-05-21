Стало известно, какая диета может ускорить старение органов

Длительное соблюдение кетогенной диеты может ускорить старение клеток в нормальных тканях, негативно влияя на функцию сердца и почек у мышей. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Сан-Антонио. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Исследование проводилось на двух группах лабораторных мышей. Первая группа придерживалась классического рациона, а вторая — кето-диеты. Кетогенным называют тип питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. В последние годы такая диета стремительно набирает популярность из-за ее потенциальной пользы для похудения и снижения уровня сахара в крови.

По завершении периода диетического вмешательства ученые отследили произошедшие в организме животных изменения. Результаты показали, что кето-диета ускорила клеточное старение во многих органах, включая сердце и почки, независимо от возраста мышей.

Чтобы убедиться в непричастности определенных компонентов кето-питания мышей к старению органов, ученые заменили растительный жировой корм Crisco на масло какао. Через 21 день у мышей, которые употребляли масло, не наблюдалось существенного изменения чувствительности к инсулину. Однако у них повысились уровни триглицеридов и холестерина в крови. Такие изменения коррелируют с большей вероятностью развития сердечных заболеваний.

Исследователи отметили, что неблагоприятные для здоровья эффекты проявляются при длительном и непрерывном соблюдении диеты. При этом неизвестно, справедливо ли это утверждение для людей. Ученые добавили, что для предотвращения потенциального клеточного старения и сердечно-сосудистых патологий нужно периодически возвращаться к углеводному питанию.

Ранее выяснилось, что диета с высоким содержанием жиров полезна при менингите.