Атомный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку

Атомный подводный крейсер «Томск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота вернулся на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что подводная лодка выполняла боевой службы в зонах патрулирования в течение двух месяцев.

Командир экипажа, капитан первого ранга Денис Шарыпов доложил, что задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, а личный состав корабля здоров.

«Томск» был спущен на воду в 1996 году. Подлодка несет 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

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