Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атомный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку

Атомный подводный крейсер «Томск» завершил двухмесячную вахту в Тихом океане

close
100%
Минобороны России

Атомный подводный крейсер «Томск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота вернулся на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что подводная лодка выполняла боевой службы в зонах патрулирования в течение двух месяцев.

Командир экипажа, капитан первого ранга Денис Шарыпов доложил, что задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, а личный состав корабля здоров.

«Томск» был спущен на воду в 1996 году. Подлодка несет 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

9 мая глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо заявил, что Россия за прошедший год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард».

7 мая на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) «Тайфун» и патрульного корабля «Виктор Великий».

Ранее в США назвали российские подлодки, пугающие американские ВМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами