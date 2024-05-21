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На Украине заявили, что Зеленский находится в «теплой ванне»

Офицер ВСУ Ярославский посетовал на находящегося в «теплой ванне» Зеленского

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Brendan Smialowski/Reuters

Офицер спецназа Вооруженных сил республики (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в «теплой ванне» и не следит за ситуацией на местах. Его слова передает The Economist.

Отмечается, что многие украинские военные выражали возмущение по поводу продвижения российских войск в Харьковской области. При этом некоторые из них выступают с критикой задержки поставок западной помощи, ослабившей оборону Украины. Другие считают, что более существенную роль сыграли «некомпетентность или даже предательство».

«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — говорится в публикации.

До этого бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что российские войска за три дня добились большего, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все лето.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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