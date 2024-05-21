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Над Белгородской областью сбиты беспилотники ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

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Робоавиа

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечены попытки Киева совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области 21 мая с 11:30 до 12:20 мск.

До этого сообщалось, что около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Также силы ПВО сбили дрон над регионом 20 мая около 21:45.

Еще один беспилотник был сбит над областью 20 мая около 17:30 мск.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой запрет Соединенных Штатов для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Ранее в Курской области женщина наступила на взрывное устройство.

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