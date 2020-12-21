В Петербурге просят развернуть еще 900 коек для пациентов с коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга обратились к правительству России с просьбой развернуть еще 900 коек для пациентов с коронавирусом в федеральных стационарах. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, пишет ТАСС.

«И в связи с непростой эпидемической ситуацией направили обращение в адрес правительства Российской Федерации о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом», — сказал он.

В городе коронавирусом заразились 204 565, выздоровели 119 002, скончались 6 917 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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