В Петербурге одобрили смягчение закона о «наливайках» в центре города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил смягчить закон о «наливайках», из-за которого под угрозой закрытия оказались небольшие бары в центре города, передает «Интерфакс».

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подписал соответствующие изменения в статью 5 закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» в пятницу, 18 декабря. Таким образом, одобренные Бегловым изменения смягчают установленные ограничения розничной продажи алкогольной продукции. В частности, в заведениях, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м., разрешено осуществлять продажу спиртного до 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 года начинают действовать ограничения для предприятий общепита в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах. Продажа спиртного будет разрешена в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет не менее 50 кв. м. Для других многоквартирных домов требование к площади не менее 20 кв. м. сохранится и после 1 января 2022 года.

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