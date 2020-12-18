Дело о крушении MH17 планируют рассматривать по существу в июне 2021 года

Суд в Гааге планирует в начале июня следующего года начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году по существу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение окружного суда Гааги.

«Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года», — указано в сообщении.

Судебное разбирательство по данному делу началось в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

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