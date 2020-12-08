Осень 2020 года стала самой теплой в России

Осень текущего года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА «Новости»

«С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким», — сказал он.

По словам Вильфанда, в ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать 2020 год.

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