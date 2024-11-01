проект

>

70% россиян с гепатитом C не знают о своем заболевании

Инфекционист Чуланов: только 30% россиян с гепатитом C знают о своем заболевании

close
Shutterstock

70% россиян с гепатитом C не знают о своем диагнозе. Об этом на конгрессе «Право на здоровье» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«По оценкам ВОЗ и по оценкам наших экспертов российских, мы с вами выявили только 30% от всех пациентов с гепатитом C, то есть большая часть пока еще не выявлена. Возможность выявления в рамках диспансеризации — большое подспорье, которое позволит включить пациентов в систему оказания медпомощи и вылечить их», — рассказал Чуланов.

Для решения этой проблемы врач предложил расширить скрининг на гепатит C.

В сентябре Владимир Чуланов сообщил, что в планах Минздрава ежегодно пролечивать по 120 тысяч пациентов с гепатитом C. До этого председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко заявил, что лечение 105 тысяч пациентов с гепатитом C ежегодно может помочь победить это заболевание в России к 2030 году.

Ранее ученые выяснили, что свиньи могут заражать людей крысиным гепатитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами