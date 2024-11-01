70% россиян с гепатитом C не знают о своем заболевании

70% россиян с гепатитом C не знают о своем диагнозе. Об этом на конгрессе «Право на здоровье» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«По оценкам ВОЗ и по оценкам наших экспертов российских, мы с вами выявили только 30% от всех пациентов с гепатитом C, то есть большая часть пока еще не выявлена. Возможность выявления в рамках диспансеризации — большое подспорье, которое позволит включить пациентов в систему оказания медпомощи и вылечить их», — рассказал Чуланов.

Для решения этой проблемы врач предложил расширить скрининг на гепатит C.

В сентябре Владимир Чуланов сообщил, что в планах Минздрава ежегодно пролечивать по 120 тысяч пациентов с гепатитом C. До этого председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко заявил, что лечение 105 тысяч пациентов с гепатитом C ежегодно может помочь победить это заболевание в России к 2030 году.

Ранее ученые выяснили, что свиньи могут заражать людей крысиным гепатитом.