Премьер Грузии предсказал действия оппозиции

Представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, у представителей оппозиционных партий не хватит ресурсов «продолжать саботаж так долго».

Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что народ Грузии не может позволить оппозиционным политическим силам управлять страной, им даже «снежок зимой» нельзя доверить.

До этого сообщалось, что представители оппозиции Грузии отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов, требуя, чтобы этим процессом занялось международное сообщество.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии готова создать комиссию для проверки честности выборов.