Власти Грузии объявили о сильном давлении извне во время выборов

Во время прошедших парламентских выборов на Грузию оказывалось сильное давление из-за рубежа. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами», — заявил Кобахидзе.

До этого премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что отношения Грузии с Западом наладятся и вернутся в прежнее русло в 2025 году.

Отношения Грузии и коллективного Запада, в том числе Европейского союза и НАТО, обострились после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине — Тбилиси отказался вводить санкции против России, вел независимую политику, а также принял закон об иностранных агентах. Также недовольство Запада вызвали итоги выборов в Грузии, на которых победила правящая партия.

Ранее в Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах.