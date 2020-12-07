Мясников предупредил о риске новой волны коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям стоит готовиться к новой волне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, он не исключил, что волн может быть несколько.

По его словам, правительства снова могут столкнуться с вопросом о необходимости введения ограничительных мер для стабилизации эпидемиологической ситуации.

Врач добавил, что для того, чтобы уравновесить нагрузку на системы здравоохранения следует растянуть госпитализацию зараженных по времени.

Он также предложил в качестве варианта решения задачи улучшить системы до такого уровня, которого будет достаточно при любых изменениях ситуации с ростом числа новых случаев COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 67,5 млн заболевших, свыше 46,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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