Трамп напомнил, сколько гендеров существует

Существуют только два гендера: мужской и женский. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я сделал официальной политикой Соединенных Штатов, что существуют только два пола. Это было несложно. Два пола. Кто-нибудь может догадаться, какие? Это мужской и женский», — подчеркнул американский лидер.

По его мнению, демократы тоже это знают, но отказываются признавать.

В январе прошлого года Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи уже говорил, что официальной политикой американского правительства является то, что существует только два гендера. Тогда гости мероприятия отреагировали на слова главы Белого дома аплодисментами.

Также в январе 2025 года президент подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии Соединенных Штатов.

