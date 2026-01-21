Размер шрифта
Spotify решила зарегистрировать товарный знак в России

РИА Новости: Spotify подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России, передает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Она была подана два дня назад одноименной шведской компанией. Товарный знак — это название Spotify.

В прошлом году ведущий мировой сервис потоковой передачи музыки объявил о первом полностью прибыльном годе с момента запуска в 2008 году. Чистая прибыль Spotify за 2024 год составила €1,14 млрд. А в 2023-м компания понесла убытки в размере €532 млн.

В апреле 2022 года Spotify на фоне конфликта на Украине закрыла свой офис в РФ и покинула российский рынок. Из-за этого около 1,5 млн пользователей премиальной подписки в стране были отсоединены от сервиса.

Товарный знак — это зарегистрированное уникальное обозначение товара или услуги. У покупателей оно ассоциируется с определенным продуктом и производителем и охраняется правом интеллектуальной собственности.

Ранее Spotify наказала укравших у нее 86 млн песен хактивистов.

