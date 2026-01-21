Размер шрифта
В Шереметьево поймали пассажирку с украшениями на крупную сумму

ФТС: в Шереметьево задержали россиянку из-за украшений на 34 млн рублей
Алексей Майшев/РИА Новости

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали прибывшую из Дубая россиянку за провоз ювелирных украшений без соответствующей документации. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ», — сообщило ведомство.

Как отмечается, женщину остановили на «зеленом» коридоре в рамках выборочной проверки. В ручной клади у пассажирки обнаружили колье и браслет, упакованные в красные фирменные чехлы известного ювелирного бренда.

Экспертная оценка подтвердила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы с вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира. По информации ФТС, сумма неуплаченных таможенных пошлин при этом составила более 9,9 млн рублей.

До этого таможенники задержали пассажира с незадекларированными украшениями на 5 млн рублей в аэропорту Домодедово. Мужчина прибыл из Бахрейна в Москву транзитом через Дубай. Таможенники нашли в его багаже футляры с серьгами и цепочками.

Ранее московские таможенники задержали россиянку с украшениями на 11 млн рублей.

