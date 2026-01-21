Размер шрифта
Очищение носа пальцами может травмировать хрящевую ткань

Врач Артищев: очищение полости носа пальцами может привести к травме хряща
Постоянное очищение полости носа пальцами может привести к хроническому воспалению и повреждению хрящевой ткани носа, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

«Очищение полости носа пальцами, безусловно, может привести к локальному поражению слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться воспалительными изменениями и кровотечениями из поврежденных участков. Носовая перегородка, состоящая преимущественно из хрящевой ткани, может быть повреждена опосредованно при сочетании множества факторов, включающих в себя хроническую инфекцию, постоянную травматизацию», – объяснил врач.

Что касается костей лицевого черепа, формирующих околоносовые пазухи, то их повреждение из-за привычки очищать нос пальцами невозможно. Также не стоит переживать о возможном воспалении сосудов из-за этой привычки.

«Конечно, повредить механически сосуды носовой полости, вызывая их воспаление (васкулит), невозможно, ведь васкулиты, будучи редкими заболеваниями, преимущественно носят аутоиммунный характер, и воспаление сосудов носа будет являться скорее составляющей системного заболевания, и сосуды будут воспалены не только в носовой полости, но и в других участках организма. Насторожить должны признаки системного заболевания (боли в суставах, потеря веса и так далее) в сочетании с локальными признаками, такими, как кровотечения из изъязвлений слизистой носовой полости и прочее. В любом случае при ухудшении самочувствия единственным верным вариантом будет обращение к врачу», – заметил врач.

Чтобы не приходилось сталкиваться с такими проблемами, надо соблюдать базовые правила: влажность в помещении поддерживать около 60%, пользоваться спреями с солевыми растворами, увлажняющими слизистую, и не срывать образовавшиеся в носу корки.

Ранее врач рассказала, сколько россияне смогут экономить на генетическом тесте при планировании беременности.

