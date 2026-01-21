Власти Ростовской области назвали сроки восстановления подачи воды в Зверево и Гуково

Последствия аварии на водопроводе в Ростовской области ликвидируют до 22 января

Нарушенное из-за аварии водоснабжение в городах Зверево и Гуково Ростовской области будет восстановлено к четвергу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищного-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Авария в Зверево и Гуково, а также в Каменском и Красносулинском районах произошла 16 января. Вечером следующего дня восстановительные работы были завершены, но утром 18 января произошел повторный прорыв.

Министр пояснила, что в ближайшее время на Гуковском направлении начнется заполнение резервуара. Водоснабжение Зверево проводится по графику, и до 22 января будет полностью восстановлено.

20 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате аварии в городе Железногорске более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

В этот же день стало известно, что в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.