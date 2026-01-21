Размер шрифта
В Каталонии произошло крушение пригородного поезда

RTVE: вблизи Барселоны сошел с рельсов пригородный поезд
pltreport/X

Вблизи Барселоны произошло крушение пригородного поезда. Об этом со ссылкой на полицию автономной области Каталония сообщает телеканал RTVE.

По имеющейся информации, между городами Желида и Сан-Садурни-д'Анойя на железнодорожные пути упала подпорная стена. Идущий на скорости поезд столкнулся с ней и сошел с рельсов.

В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек. Машинист поезда не выжил. Спасатели пока не могут эвакуировать 13 человек. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. В стране объявили трехдневный траур.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.

