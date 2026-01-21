Размер шрифта
Армия

На Кубани из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

На Кубани обломки дронов упали на территории Афипского НПЗ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Обломки дрона упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что при падении частей БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — отмечает оперштаб.

Там добавили, что в городе Приморско-Ахтарск (в 151 км к северо-западу от Краснодара) фрагменты беспилотников повредили два частных дома. В них выбило стекла. На места падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого средства противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники в небе над Сочи и прибрежной акваторией. При налете никто не пострадал, разрушений и возгорания объектов инфраструктуры тоже не произошло. Однако в центре города упали мелкие обломки дронов.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

