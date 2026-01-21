В Орловской области из-за атаки ВСУ получили повреждения объекты ТЭК и дома

В Орловской области объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области», — рассказал он.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, по словам Клычкова, в ряде домов Северного и Железнодорожного районов Орла зафиксированы сбои в электро- и водоснабжении. В настоящее время осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах инцидентов.

Незадолго до этого в министерстве обороны России рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили над российскими регионами 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего дронов — 29 — было уничтожено над акваторией Азовского моря. По семь беспилотников сбито над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края. Шесть воздушных целей перехвачено над Крымом, две — над Ростовской областью, по одной — над Белгородской и Курской областями.

Ранее ВСУ атаковали предприятия энергетического комплекса Белгородской области.