Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Орловской области из-за атаки ВСУ получили повреждения объекты ТЭК и дома

Клычков: в Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома
РИА «Новости»

В Орловской области объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области», — рассказал он.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, по словам Клычкова, в ряде домов Северного и Железнодорожного районов Орла зафиксированы сбои в электро- и водоснабжении. В настоящее время осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах инцидентов.

Незадолго до этого в министерстве обороны России рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили над российскими регионами 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего дронов — 29 — было уничтожено над акваторией Азовского моря. По семь беспилотников сбито над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края. Шесть воздушных целей перехвачено над Крымом, две — над Ростовской областью, по одной — над Белгородской и Курской областями.

Ранее ВСУ атаковали предприятия энергетического комплекса Белгородской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669511_rnd_6",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+