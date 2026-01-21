Китай забрал у Японии последних панд из-за осложнения отношений

Две последние оставшиеся в Японии большие панды вернутся в Китай, поскольку двусторонняя напряженность между странами продолжает расти. Об этом пишет издание South China Morning Post.

«Возвращение близнецов, Сяо Сяо и Лэй Лэй, знаменует собой первый случай примерно за полвека, когда Япония останется без панд. Пекин впервые отправил двух этих животных в Токио в 1972 году в ознаменование нормализации дипломатических отношений», — пишет издание.

Как отмечается, бамбуковые медведи из Японии должны будут отправиться в Китай 27 января. Эти четырехлетние панды родились в токийском зоопарке Уэно, но технически все большие панды и их потомство в зарубежных зоопарках являются «заимствованными» из КНР и предназначены для возвращения в страну. Издание уточняет, что японское правительство вело переговоры с китайской стороной о новых пандах, но на фоне растущей напряженности в дипломатических отношениях между двумя странами в обозримом будущем никаких признаков прогресса не будет.

В ноябре премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что Токио развернет силы самообороны в случае попыток Китая установить контроль над Тайванем. В ответ официальный представитель Министерства обороны Китая, Цзян Бинь предупредил, что Япония понесет сокрушительное поражение, если решит использовать военную силу в ситуации вокруг Тайваня.

Ранее в КНР анонсировали передачу пары больших панд одной из стран Европы.