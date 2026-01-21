Власти сообщили о пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею

В Адыгее из-за прилета дрона пострадали 8 человек, в том числе ребенок

При налете БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Он уточнил, что семерых жителей госпитализировали. Их жизням ничто не угрожает.

«По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин», — заявил чиновник.

Кумпилов добавил, что в муниципалитете организуют для граждан пункты временного размещения, и пообещал оказать помощь всем нуждающимся.

До этого стало известно, что БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По данным Telegram-канала Mash, при налете беспилотника на многоэтажку в поселке были повреждены не менее 25 квартир. Жителей дома эвакуировали.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».