Общество

Питание в Китае разочаровало российских туристов

Качество питания в китайских отелях оказалось главным минусом для россиян
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Качество и разнообразие питания — главный минус в китайских отелях, согласно отзывам россиян. На каждый положительный отзыв о питании приходится пять негативных. Россияне обычно жалуются на нехватку привычной европейской кухни. Это показало исследование «Турвизор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом сам уровень номеров и качество уборки в номерах китайских гостиниц в среднем лучше, чем, например, в египетских отелях или других странах Азии.

По данным исследования, ОАЭ стали лидером по количеству положительных отзывов и соотношению их к отрицательным — на каждый отрицательный приходится 1,72 положительных. Чаще всего россияне хвалили отели в ОАЭ за высокий уровень сервиса, чистоту в номерах, разнообразие и качество питания. Также отели в ОАЭ получили наибольшее количество положительных отзывов как места, в которых комфортно отдыхать с детьми.

Отдых во Вьетнаме и Турции также оставлял преимущественно положительные впечатления — на каждый негативный отклик приходится 1,27 и 1,15 позитивных.

По словам экспертов, отзывы обычно пишут, чтобы выразить недовольство и предостеречь других пользователей, нежели чем похвалить и выразить признательность. Поэтому данные показатели являются высокими.

По результатам поездок во Вьетнам россияне чаще всего довольны удачным расположением отелей и неплохим питанием, а вот качество уборки зачастую вызывает вопросы. В случае Турции негатив иногда вызывает устаревший фонд номеров и их несоответствие фотографиям.

В случае российских и китайских отелей количество позитивных откликов немного превышает негативные. А вот отдых в Египте может быть омрачен, если предварительно не посмотреть отзывы — количество негативных отзывов по местным отелям на треть превышает положительные.

«Базовые параметры, например, месторасположение отеля, редко вызывают негатив — туристы заранее изучают информацию, и их ожидания чаще всего совпадают с реальностью. А вот уровень сервиса или чистота номеров — это во многом зависит от человеческого фактора, и актуальная информация по отелю может меняться довольно быстро. Поэтому, особенно в случае самостоятельной покупки тура, крайне рекомендую смотреть отклики и обращать внимание на то, когда они были сделаны. А лучше проконсультироваться с турагентом, который специализируется на выбранном направлении», — прокомментировал Илья Юртаев, генеральный директор Турвизор.

Ранее россиян предупредили, как нельзя себя вести в Китае.

