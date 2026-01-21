Трамп допустил иные механизмы воздействия в ситуации с Гренландией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит другие механизмы воздействия в ситуации вокруг Гренландии в случае отказа Верховного суда США признать законным введение таможенных пошлин. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мне придется прибегнуть еще к чему-то. У нас есть альтернативные варианты, но то, что мы делаем сейчас, это лучший, самый надежный, самый быстрый, самый простой [механизм]», — подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, у него запланировано много встреч по Гренландии на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Остров является частью Дании, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США.

5 января глава Белого дома сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

