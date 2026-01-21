Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп допустил иные механизмы воздействия в ситуации с Гренландией

Трамп допустил альтернативу пошлинам в ситуации вокруг Гренландии
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит другие механизмы воздействия в ситуации вокруг Гренландии в случае отказа Верховного суда США признать законным введение таможенных пошлин. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мне придется прибегнуть еще к чему-то. У нас есть альтернативные варианты, но то, что мы делаем сейчас, это лучший, самый надежный, самый быстрый, самый простой [механизм]», — подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, у него запланировано много встреч по Гренландии на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Остров является частью Дании, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США.

5 января глава Белого дома сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее глава ЕК назвала решение Трампа о пошлинах против ЕС ошибкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669589_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+