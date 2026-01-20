В Люберцах мужчина угрожал отрубить голову девушке за отказ поцеловаться

112: в Люберцах мужчина преследовал девушку и угрожал ей отрубить голову

В Люберцах задержан мужчина, который угрожал девушке за отказ поцеловаться. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По словам девушки, во время прогулки с собакой к ней пристал неизвестный и начал настойчиво требовать поцеловать его. Когда она отказалась и пригрозила вызвать полицию, мужчина ответил, что отрубит ей голову. Он продолжал преследовать девушку до самого подъезда.

Ей удалось скрыться от преследователя, забежав в квартиру. Вместе со своим молодым человеком она вызвала наряд полиции. Пока они ожидали приезда правоохранителей, им пришлось следить за злоумышленником, чтобы тот не скрылся. Мужчина задержан, проводится проверка.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Неизвестный мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее в Москве голый мужчина ночью пробрался в детский сад.