Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Люберцах мужчина угрожал отрубить голову девушке за отказ поцеловаться

112: в Люберцах мужчина преследовал девушку и угрожал ей отрубить голову 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27669001_rnd_9",
    "video_id": "record::6493dceb-400d-4d33-bfdf-cfa94c70e305"
}

В Люберцах задержан мужчина, который угрожал девушке за отказ поцеловаться. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По словам девушки, во время прогулки с собакой к ней пристал неизвестный и начал настойчиво требовать поцеловать его. Когда она отказалась и пригрозила вызвать полицию, мужчина ответил, что отрубит ей голову. Он продолжал преследовать девушку до самого подъезда.

Ей удалось скрыться от преследователя, забежав в квартиру. Вместе со своим молодым человеком она вызвала наряд полиции. Пока они ожидали приезда правоохранителей, им пришлось следить за злоумышленником, чтобы тот не скрылся. Мужчина задержан, проводится проверка.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Неизвестный мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее в Москве голый мужчина ночью пробрался в детский сад.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+