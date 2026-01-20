Половина Киева осталась без отопления и воды. Аппарат Рады из-за этого ушел на удаленку

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра Виталия Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве возникли проблемы с теплоснабжением после новых ударов по энергетической инфраструктуре.

« Самая сложная ситуация пока в Киеве , значительное количество жилых домов без отопления», — написал он в Telegram.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что энергетическая инфраструктура была повреждена в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной Киеву территории Запорожья.

Минобороны России сообщало, что ВС РФ в ночь на 20 января нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военной промышленности Украины. Применялось дальнобойное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотные аппараты.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — проинформировали в российском ведомстве.

Ситуация в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без тепла остались 5,6 тыс. многоквартирных домов.

«Почти 80 процентов из них — здания, в которых теплоснабжение было восстановлено с 9 января», — приводит слова Кличко издание «Страна».

На начало 2026 года в Киеве насчитывается около 12 тысяч многоквартирных домов.

«Страна» также сообщила, что более 330 тыс. домохозяйств в городе остались без света, а левый берег без водоснабжения. По данным энергетической компании ДТЭК, впоследствии подача электричества была восстановлена в почти половине домохозяйств.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко позднее сообщил, что без отопления осталась половина города . Он добавил, что по всему Киеву действуют экстренные отключения электричества.

В то же время Киевская городская государственная администрация сообщила, что на левом берегу после ударов возникли пожары, над городом образовался смог .

Без отопления и воды осталось и здание Верховной Рады Украины , о чем сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram. Он рассказал, что сотрудники аппарата парламента перешли на удаленный режим работы.

« В Раде сегодня аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов. Конкретно в моем кабинете отопления почти не было и где-то +12 градусов», — написал депутат.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что на время ремонта поврежденных ТЭЦ оставшуюся часть города можно будет переключить на отопление от завода «Энергия».

«Самая тяжелая ситуация с теплом будет на Троещине — это Днепровский и Деснянский районы», — приводит его слова УНИАН.

Игнатьев добавил, что восстановление паровых котлов может занять до недели, однако если было повреждено генерирующее оборудование, то на изготовление нового уйдут месяцы.

«Первый раз в истории»

В Киеве больше недели продолжается масштабный блэкаут, также около сотни домов в столице имеют проблемы с отоплением. 17 января Кличко призвал жителей покинуть Киев из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества.

« Это первый раз в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромной нехваткой электроэнергии », — заявил он.

Кличко пояснил, что для обеспечения потребностей примерно 3,6 млн человек городу требуется около 1700 мегаватт энергии, однако выработка электричества сейчас составляет только около половины от этих объемов. Морозы усугубляют проблемы, так как похолодало до -17 °C.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в домах примерно 100–150 тыс. жителей Киева лопнули трубы. Попенко подчеркнул, что они останутся без тепла до окончания зимы.