Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной

Приставы завершили производство о принудительном выселении Долиной из квартиры
Pavel Kashaev/Global Look Press

Исполнительное производство о принудительном выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исполнительное производство окончено», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена. Покупательница жилья получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. Певица также прокомментировала процесс передачи недвижимости. Она заявила, что уже нашла новое место жительства, в чем ее поддержали поклонники. Однако она не уточнила, где именно живет в настоящее время.

Певица Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. Суд вынес решение в пользу Долиной и постановил вернуть жилье, однако при этом не обязал покупательницу выплатить деньги — в результате Лурье осталась без квартиры и без средств. Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина вернулась в Россию и дала концерт.

