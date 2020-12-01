Жители Эчмиадзина протестуют, требуя вернуть пленных из Азербайджана

Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вернуть из Азербайджана пленных. Об этом сообщает агентство «Спутник Армения».

По данным агентства, многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были направлены на участок, где проходили ожесточенные бои, десятки солдат попали в окружение, о них до сих пор ничего не известно.

По словам капитана армянских вооруженных сил Камо Малхасяна, министр обороны заверил их, что со 2 декабря начнутся поиски в указанном районе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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