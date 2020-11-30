В Реутово мужчина привез в полицию противотанковую мину
Карина Казанцева
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В подмосковном Реутово мужчина привез в отдел полиции противотанковую мину, сообщил «112» в Telegram.
Отмечается, что мужчина обнаружил неизвестное устройство на свалке. Он хотел сдать находку в металлолом, но там ему сказали, что это противотанковая мина, которая может взорваться.
«Сегодня мужчина сам лично привез на своей газели мину прямо к отделу. Сейчас на месте все оцеплено», — говорится в сообщении.
Специалисты ждут команду саперов. С мужчиной работают специалисты.
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