В Реутово мужчина привез в полицию противотанковую мину

В подмосковном Реутово мужчина привез в отдел полиции противотанковую мину, сообщил «112» в Telegram.

Отмечается, что мужчина обнаружил неизвестное устройство на свалке. Он хотел сдать находку в металлолом, но там ему сказали, что это противотанковая мина, которая может взорваться.

«Сегодня мужчина сам лично привез на своей газели мину прямо к отделу. Сейчас на месте все оцеплено», — говорится в сообщении.

Специалисты ждут команду саперов. С мужчиной работают специалисты.

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