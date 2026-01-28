Размер шрифта
В Киеве раздались взрывы

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги
Gleb Garanich/Reuters

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявлена воздушная тревога.

27 января Киевская государственная городская администрация сообщила об отключении горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России.

До этого стало известно, что из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C.

В ночь на 24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, ВС России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне спецоперации с лета 2022 года. В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек.
 
