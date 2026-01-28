Размер шрифта
Россиянам назвали число коротких рабочих недель в 2026 году

РАНХиГС: россиян ждут шесть коротких рабочих недель в 2026 году
В 2026 году жителей России ждут пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В 2026 году запланировано пять четырехдневных рабочих недель: в конце февраля, во второй неделе марта, в конце апреля, во второй неделе мая и во второй неделе июня. В конце года ожидается еще трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря», — сказала эксперт.

Также она отметила, что такие «благоприятные» периоды создают дополнительные возможности для более эффективного планирования отдыха и рабочих задач.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России. По ее словам, в первом месяце года россиян ожидают три полноценные рабочие недели по пять дней. В итоге общее число рабочих дней в январе составит 15, что сделает его самым коротким по продолжительности труда в 2026 году.

Ранее в России назвали отрасли, где возможна четырехдневка в 2026 году.
 
