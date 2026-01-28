В Одессе на юге Украины раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Одессе слышны взрывы», — отмечается в публикации.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого агентство «Укринформ» сообщило о взрывах в Киеве, где звучат сирены, предупреждающие об угрозе атаки с воздуха.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Одессе в ночь на 27 января нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона. По его словам, по Одессе было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии, отметил он.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее объект «Нафтогаза» попал под обстрел ВС РФ в Львовской области.