Еврокомиссия ограничила применение российской вакцины от коронавируса в Европе

Разрешение Венгрии использовать российскую вакцину от коронавируса не распространяется на весь Евросоюз, сообщил представитель Европейской комиссии. Об этом пишет РИА «Новости».

«ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам», — сказал он.

В то же время представитель ЕК добавил, что государства самостоятельно решают, какую вакцину рекомендовать своим гражданам.

«Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии», — заключил он.

13 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров и глава венгерского МИД Петер Сийярто обудили производство российской вакцины в Венгрии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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