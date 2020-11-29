Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая зима. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что снег и легкие морозы придут в столицу уже на следующей неделе.

По ее словам, в понедельник, 30 ноября, ожидаются небольшие осадки и температурный режим +1 — +3.

После этого, добавила синоптик, в Москву придут отрицательные температуры. При этом 4 декабря ожидается высокое атмосферное давление.

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