В Оренбургской области нашли тела пяти рабочих в квартире

В Оренбургском области нашли тела пяти рабочих в квартире трехэтажного дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следователей, тела четверых жителей Домбаровского района и одного жителя Оренбурга обнаружили в жилом доме в поселке Светлый вечером 28 ноября. Мужчины занимались ремонтно-строительными работами по найму и проживали в съемной квартире.

В качестве основной версии наступления смерти СК рассматривает отравление бытовым газом из-за неосторожного обращения с плитой. Тела без признаков насильственной смерти были обнаружены «в пределах спальных мест».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Произведен осмотр места происшествия, допрошены граждане, располагающие сведениями по существу расследуемых обстоятельств.

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