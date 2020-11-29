Более 62 млн человек в мире заболели COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 62 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Всего в мире 62 094 127 человек заболели COVID-19.
Из них 1 449 709 в итоге погибли.
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