Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушение мер по COVID-19

В России за нарушения ограничений по коронавирусу полицейские оштрафовали свыше 1,1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд руб. При этом большая часть протоколов была выписана по ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).