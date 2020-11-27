Русский язык останется официальным в Киргизии

Русский язык останется официальным в новой редакции конституции Киргизии. Об этом заявил член конституционного совещания Нурлан Шерипов, передает РИА «Новости».

«Статус русского языка в новой конституции меняться не будет. Киргизский язык утвержден государственным, а русский — официальным», — уточнил он.

Ранее член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального и развивать его с помощью отдельных законов.

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