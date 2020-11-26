Теплоснабжение восстановлено во всем Владивостоке

Во Владивостоке было полностью восстановлено теплоснабжение, передает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что тепло было подано во все дома города.

В министерстве также сообщили, что в Приморском крае продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 4,4 тысяч человек в пяти населенных пунктах региона, в том числе во Владивостоке.

Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

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