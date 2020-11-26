Собянин: ожидания легкого течения COVID-19 осенью не подтвердились
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ожидания некоторых врачей более легкого течения COVID-19 у населения в осенний период не подтвердились. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Некоторые врачи надеялись, что тяжесть этих заболеваний будет поменьше, полегче будет заболевание в силу того, что сам вирус слабеет по мере передачи от одного заболевшего к другому. К сожалению, это не так», — сказал мэр.
По словам Собянина, ранее статистика показывала порядка 10-11% заболевших на реанимации в больницах от общего количества госпитализированных, в настоящее время ничего не изменилось.
«Практически процент в процент», — сказал он.
Ранее столичные власти продлили ограничительные меры для определенных категорий граждан, а также удаленный режим работы для трети сотрудников всех предприятий. Срок действия ограничений — в частности запрет на ряд публичных мероприятий — заканчивался 29 ноября, теперь же они сохранятся до 15 января.
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