На Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста

Во Львовской области Украины автомобиль территориального центра комплектования (аналог военкомата. — «Газета.Ru») сбил человека на велосипеде. Об этом сообщает издание «Страна».

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина, ехавший на велосипеде, оглядывался на машину ТЦК. Затем бус военкомов догнал велосипедиста и сбил его, после чего сотрудники военкомата вышли из машины и побежали догонять убегающего мужчину.

До этого сообщалось, что в поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника военкомата. По данным ведомства, инцидент случился 30 мая. Устройство не сработало, никто из членов семьи военного не пострадал. В ТЦК добавили, что уже обратились с заявлением в полицию.

Также в Закарпатской области Украины двое неизвестных мужчин напали на пограничника, обезоружили его и скрылись с травматическим пистолетом «Форт 12 P» на территории Румынии.

По информации украинского журналиста Виталия Глаголы, на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины, туда выехал наряд. На месте происшествия обнаружились двое мужчин, которые среагировали на предупредительные выстрелы в воздух не поднятием рук, а нападением. Отняв пистолет, мужчины бросились бежать и на ходу произвели пять выстрелов, но по силовикам не попали.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.