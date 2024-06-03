Черчесову предрекли сложности в сборной Казахстана

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов рассказал, что новому главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову будет сложно в национальной команде, передает «Чемпионат».

«Назначение Черчесова — это здорово для сборной Казахстана. Ему будет сложно в сборной Казахстана. Сложно в том, что в этом году отменили весь лимит. Сейчас есть команды, которые выставляют по 11 легионеров», — сказал Черепанов.

Ранее пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее ветеран «Спартака» назвал преимущество Черчесова для сборной Казахстана.