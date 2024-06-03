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Названы потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» до 215 военных за сутки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» продвигаются в глубь обороны противника в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские бойцы атаковали 57-ю мотопехотную, 82-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-ую бригаду теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка.

В понедельник, 3 июля, британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ попали в окружение в Волчанске. По его словам, такое развитие событий может заставить ВСУ в ближайшее время усилить сопротивление, однако оно будет быстро подавлено из-за отсутствия снабжения. Эксперт обратил внимание, что Россия контролирует небо над городом, а также большую часть дорог.

До этого российские военкоры сообщили, что группировка Вооруженных сил Украины в Волчанске оказалась в котле.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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