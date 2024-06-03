В Москве образовалась трехкилометровая пробка из-за ДТП с мотоциклистом

В Москве зафиксировали крупное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе, возле деревни Перхурово. На кадрах с места происшествия заметна крупная машина, около которой лежит смятый мотоцикл. Еще несколько легковых автомобилей получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, жив. О том, получил ли он травмы и были ли еще пострадавшие, не сообщается. Подробности аварии также отсутствуют.

Ситуация на дороге стала причиной серьезной пробки. На данный момент длина затора составляет три километра.

До этого в Челябинске три фуры перекрыли дорогу из-за ДТП на трассе «Москва – Челябинск». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего врезался в автомобиль с полуприцепом. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался угнать мотоцикл уговорами и попал на видео.