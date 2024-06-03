Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве образовалась трехкилометровая пробка из-за ДТП с мотоциклистом

В Москве на Симферопольском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом

close
100%
Осторожно, Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал Осторожно, Москва

В Москве зафиксировали крупное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе, возле деревни Перхурово. На кадрах с места происшествия заметна крупная машина, около которой лежит смятый мотоцикл. Еще несколько легковых автомобилей получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, жив. О том, получил ли он травмы и были ли еще пострадавшие, не сообщается. Подробности аварии также отсутствуют.

Ситуация на дороге стала причиной серьезной пробки. На данный момент длина затора составляет три километра.

До этого в Челябинске три фуры перекрыли дорогу из-за ДТП на трассе «Москва – Челябинск». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего врезался в автомобиль с полуприцепом. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался угнать мотоцикл уговорами и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами