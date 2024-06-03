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Эстония анонсировала скорое подписание соглашения о безопасности с Украиной

Глава МИД Эстонии Цахкна анонсировал подписание договора о безопасности с Киевом

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности в ближайшее время. Его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Украины приводит «Европейская правда».

«Эстония решила, что мы очень скоро подпишем двустороннее соглашение [о гарантиях безопасности] между Эстонией и Украиной», — сказал Цахкна.

Он также заявил, что Украина должна стать частью НАТО, поскольку в регионе «все больше и больше угроз». По словам Цахкна, Россия представляет опасность для всей Европы, и опыт Украины необходим Североатлантическому альянсу.

28 мая Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро, а также поставку американских истребителей F-16.

До этого Испания и Украина заключили договор о безопасности. Документ предусматривает в том числе военные поставки ракет Patriot и танков Leopard на сумму 1,129 млн евро.

Ранее американский профессор назвал ключ к окончанию конфликта на Украине.

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