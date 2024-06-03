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В МИД Казахстана не поняли, зачем Зеленский дал интервью СМИ Центральной Азии

МИД Казахстана: идея Зеленского дать интервью СМИ Центральной Азии сомнительна

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Kevin Lamarque/Reuters

В Казахстане не понимают, зачем украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью представителям центральноазиатских СМИ, и считают его не вполне рациональным по содержанию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, его цитирует ТАСС.

«Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным», — сказал дипломат.

Смадияров предположил, что украинская сторона, которая, по словам представителя МИД, и инициировала проведение интервью в Киеве, могла бы упростить себе задачу и попробовать обратиться к гражданам Казахстана через украинские СМИ.

Интервью с Зеленским, которое он дал ряду СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, появилось в Сети 25 мая. В нем он говорит о якобы угрозе странам Центральной Азии со стороны России и объясняет, почему не хочет договариваться о прекращении огня.

Ранее офис Зеленского отказался обращаться в конституционный суд насчет его легитимности.

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