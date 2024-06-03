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Во дворе дома фургон проехал по увлеченной телефоном россиянке и попал на видео

В Челябинске водитель фургона переехал женщину

Жительница Челябинска попала под машину после того, как отвлеклась на телефон. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел около дома на улице Энгельса. На кадрах с места произошедшего видно, как местная жительница идет по дороге, наблюдая за чем-то на экране устройства в руках.

В этот момент фургон начинает отъезжать. Женщина отвлеклась от техники в последний момент, но сделать уже ничего не смогла. Средство передвижения сбило женщину, после чего колеса переезжают ее. Россиянка пыталась подняться, но у нее ничего не получилось.

«На помощь пострадавшей, бросились водитель, его пассажир и даже двое прохожих», – сообщается в публикации.

В комментарии для журналистов Ura.ru в пресс-службе Госавтоинспекции города сообщили, что 20-летний водитель не заметил пешехода. В результате женщина получила травмы, о характере которых информация отсутствует.

Ранее в Хакасии женщина катала подругу на крыше автомобиля, а затем случайно ее переехала.

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