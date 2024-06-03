На Западе считают, что Трамп захочет отомстить оппонентам с помощью разведки

Экс-президент США Дональд Трамп, в случае избрания на новый срок, захочет отомстить политическими оппонентами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на более десятка бывших офицеров разведки, западных чиновников и законодателей.

В публикации отмечается, что оружием «возмездия» в этом случае станут разведывательные службы США.

По словам бывшего сотрудника нацбезопасности, который работал под началом Трампа, его беспокоит подобная перспектива. Он также отметил, что не встречал ни одного коллегу высокого ранга, который считал бы угрозу преувеличенной.

Источники телеканала подчеркивают, что иностранные союзники США уже обеспокоены последствиями возможного второго срока Трампа на посту президента. Отмечается, что они могут незаметно сократить объем информации, которой они делятся со своими американскими коллегами.

Накануне стало известно, что Трамп сократит американский военный контингент в Германии в случае возвращения на пост главы страны.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.