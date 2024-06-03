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Гладков рассказал об атаках Белгородского района со стороны ВСУ

Гладков: шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что еще шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В поселке Майский повреждена кровля частного дома и посечен автомобиль. В Никольском пробита кровля офиса, в Ольховатке осколками посечен автомобиль. В селе Бессоновка дроном атакован инфраструктурный объект связи. В селе Ясные Зори в пяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы, повреждены два автомобиля. Загорелся склад в районе хутора Церковный.

По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. По данным оперативных служб, в городе в одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Повреждено дорожное полотно. Кроме того, посечены осколками две автомашины.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

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