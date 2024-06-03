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МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России»

МВД РФ разыскивает экс-руководителя партии «Либеральная Россия» Сидельникова

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск одного из бывших руководителей партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом). Информация об этом размещена в базе розыска МВД.

«Сидельников Андрей Александрович, 07.07.1975 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Уголовная статья, по которой он разыскивается, не сообщается. Мужчина находится за границей.

13 октября министерство юстиции РФ расширило реестр иностранных агентов, внеся в него 12 физических лиц, среди которых был Сидельников. Как указано на сайте министерства, указанные лица открыто поддерживали украинские власти или распространяли недостоверную информацию о деятельности России. Кроме того, по данным ведомства, некоторые из них принимали участие в создании материалов других иностранных агентов.

До этого сообщалось, что белорусского треш-стримера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy, вновь внесли в базу розыска МВД.

Ранее в России объявили в розыск двух латвийских министров.

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